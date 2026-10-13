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Ястремская одерживает победу над Букшой на турнире WTA 1000 в Ухане

Ястремская одержала победу над испанкой Кристиной Букшой в открывающем матче турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
Ястремская одерживает победу над Букшой на турнире WTA 1000 в Ухане
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 103-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла первый этап турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В открывающем матче Ястремская сразилась с испанкой Кристиной Букшой, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA. Украинка вышла победителем, выиграв матч в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

Матч длился 2 часа 14 минут. Во время игры Ястремская четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и воспользовалась шестью из десяти возможностей для брейка.

Это была третья встреча этих теннисисток, и все три раза Ястремская оказалась победителем.

WTA 1000, Ухань, Китай
Первый этап

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Букша (Испания) 6:4, 5:7, 6:3

На следующем этапе турнира Ястремская сыграет с американкой Ивой Йович.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк достигла значительного успеха в своей профессиональной деятельности. Она входит в топ-10 рейтинга WTA, отмечая 201-ю неделю в топ-50, что смогли достичь лишь четыре украинки.

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