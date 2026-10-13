Ястремская одерживает победу над Букшой на турнире WTA 1000 в Ухане

Ястремская одержала победу над испанкой Кристиной Букшой в открывающем матче турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 103-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла первый этап турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.



В открывающем матче Ястремская сразилась с испанкой Кристиной Букшой, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA. Украинка вышла победителем, выиграв матч в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:3.



Матч длился 2 часа 14 минут. Во время игры Ястремская четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и воспользовалась шестью из десяти возможностей для брейка.



Это была третья встреча этих теннисисток, и все три раза Ястремская оказалась победителем.



WTA 1000, Ухань, Китай

Первый этап



Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Букша (Испания) 6:4, 5:7, 6:3



На следующем этапе турнира Ястремская сыграет с американкой Ивой Йович.



Ранее сообщалось, что Марта Костюк достигла значительного успеха в своей профессиональной деятельности. Она входит в топ-10 рейтинга WTA, отмечая 201-ю неделю в топ-50, что смогли достичь лишь четыре украинки.