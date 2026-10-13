Ястремская одерживает победу над Букшой на турнире WTA 1000 в Ухане
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 103-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла первый этап турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
В открывающем матче Ястремская сразилась с испанкой Кристиной Букшой, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA. Украинка вышла победителем, выиграв матч в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:3.
Матч длился 2 часа 14 минут. Во время игры Ястремская четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и воспользовалась шестью из десяти возможностей для брейка.
Это была третья встреча этих теннисисток, и все три раза Ястремская оказалась победителем.
WTA 1000, Ухань, Китай
Первый этап
Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Букша (Испания) 6:4, 5:7, 6:3
На следующем этапе турнира Ястремская сыграет с американкой Ивой Йович.
Ранее сообщалось, что Марта Костюк достигла значительного успеха в своей профессиональной деятельности. Она входит в топ-10 рейтинга WTA, отмечая 201-ю неделю в топ-50, что смогли достичь лишь четыре украинки.