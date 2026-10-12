Зверев впервые в карьере возглавит итоговый рейтинг ATP

Зверев станет первым немцем и самым возрастным теннисистом, завершившим сезон на вершине рейтинга ATP.

Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по результатам сезона 2026 года. Это стало ясно после неожиданного поражения Карлоса Алькараса из Испании от Зизу Бергса из Бельгии в третьем раунде турнира Shanghai Masters.



Бергс, занимающий 39-е место в мировом рейтинге, одолел третью ракетку мира в двух сетах - 7:5, 7:6 (7:4). Матч продолжался чуть больше двух часов. Бельгиец три раза пробил подачу соперника и одержал самую важную победу в своей карьере.



Это поражение лишило Алькараса шанса завершить сезон на первом месте.



Еще одним ключевым событием стала травма Янника Синнера. Итальянский теннисист, ранее занимавший первое место в рейтинге, был вынужден преждевременно завершить сезон из-за проблем с коленом. В результате Зверев, который сейчас занимает вторую позицию, впервые в своей карьере закончит год на пике мирового тенниса.



29-летний немец станет первым немцем, достигшим такого успеха. Кроме того, он станет самым возрастным теннисистом, впервые завершившим сезон в качестве лидера рейтинга ATP.



Зверев подчеркнул, что это достижение является реализацией его мечты, и вспомнил о труде, который он вложил после серьезной травмы голеностопа, полученной в полуфинале Ролан Гаррос в 2022 году.



Отметим, Костюк стала пятым представителем Украины, проведшим 200 недель в топ-50 рейтинга WTA.