Марта Костюк в Топ-10 WTA: пятая неделя успеха и 201-я в Топ-50

Костюк входит в топ-10 рейтинга WTA, отмечая 201-ю неделю в топ-50, что смогли достичь лишь четыре украинки.

Украинская теннисистка Марта Костюк достигла значительного успеха в своей профессиональной деятельности.



В недавнем обновлении рейтинга WTA она занимает десятое место, находясь на пятой неделе в топ-10.



При этом Костюк отмечает свою 201-ю неделю в топ-50 рейтинга, что ранее смогли достичь только четыре украинские теннисистки.



Во главе этого списка стоит Элина Свитолина (624 недели), за ней идут Леся Цуренко (233), Даяна Ястремская (232) и Алена Бондаренко (227).



Также было упомянуто, что Костюк готовится к участию в финальном турнире WTA 1000 в Ухане после восстановления от травмы запястья.