Марта Костюк в Топ-10 WTA: пятая неделя успеха и 201-я в Топ-50
Костюк входит в топ-10 рейтинга WTA, отмечая 201-ю неделю в топ-50, что смогли достичь лишь четыре украинки.
Украинская теннисистка Марта Костюк достигла значительного успеха в своей профессиональной деятельности.
В недавнем обновлении рейтинга WTA она занимает десятое место, находясь на пятой неделе в топ-10.
При этом Костюк отмечает свою 201-ю неделю в топ-50 рейтинга, что ранее смогли достичь только четыре украинские теннисистки.
Во главе этого списка стоит Элина Свитолина (624 недели), за ней идут Леся Цуренко (233), Даяна Ястремская (232) и Алена Бондаренко (227).
Также было упомянуто, что Костюк готовится к участию в финальном турнире WTA 1000 в Ухане после восстановления от травмы запястья.
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