15-летняя украинка Скляр прорывается в полуфинал турнира ITF W35 в Тунисе

Скляр одержала победу над Турини, входящей в топ-600 лучших теннисисток мира, и вышла в полуфинал турнира ITF W35.

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр успешно пробилась в полуфинал турнира ITF W35 в Монастире, Тунис.



В четвертьфинальном матче Скляр победила итальянку Виолу Турини, которая находится в топ-600 лучших теннисисток мира по версии WTA.



Несмотря на то, что Скляр уступила в первом сете, она сумела переломить ход игры и выиграть следующие два сета. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.



Скляр, занимающая 1275-е место в рейтинге WTA, в третий раз пробилась в полуфинал профессиональных турниров ITF, но это ее первый полуфинал на уровне W35. Ранее она доходила до полуфиналов турниров категории W15.



В полуфинале Скляр встретится с французской теннисисткой Тиффани Леметр, которая является шестой посеянной на турнире и занимает 431-е место в мировом рейтинге.



ITF W35. Монастир, Тунис. Хард. Четвертьфинал



Полина Скляр (Украина) против Виолы Турини (Италия) - 2:1 (4:6, 6:4, 6:2)



Также стоит отметить, что Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA впервые за последние пять лет.