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Олийникова прерывает борьбу на турнире WTA 125 из-за травмы

Олийникова прервала матч с Фалей из-за медицинских причин на турнире WTA 125 в Сучжоу.
Олийникова прерывает борьбу на турнире WTA 125 из-за травмы
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова, занимающая 47-ю строчку в рейтинге WTA, прекратила свое выступление на турнире WTA 125 в Сучжоу, Китай.

Олийникова встретилась на корте со спортсменкой из Беларуси Аленой Фалей, которая имеет "нейтральный" статус и занимает 220-е место в рейтинге WTA, в матче второго круга. Несмотря на все усилия, украинская теннисистка не смогла завершить матч.

После того как Олийникова проиграла в первом сете на тай-брейке и уступала во втором сете со счетом 0:4, она взяла медицинский тайм-аут, после которого приняла решение о невозможности продолжения игры.

Всего на корте теннисистки провели 1 час 43 минуты.

Это была первая встреча Олийниковой и Фалей на теннисном корте.

WTA 125, Сучжоу, Китай
Второй круг

Александра Олийникова (Украина) - Алена Фалей (нейтральный статус) 6:7(8), 0:4 - отказ

Важно отметить, что ранее Завацкая одержала победу над Хомутянской, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира WTA 125 в Сучжоу.

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