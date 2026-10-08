Олийникова прерывает борьбу на турнире WTA 125 из-за травмы

Олийникова прервала матч с Фалей из-за медицинских причин на турнире WTA 125 в Сучжоу.

Украинская теннисистка Александра Олийникова, занимающая 47-ю строчку в рейтинге WTA, прекратила свое выступление на турнире WTA 125 в Сучжоу, Китай.



Олийникова встретилась на корте со спортсменкой из Беларуси Аленой Фалей, которая имеет "нейтральный" статус и занимает 220-е место в рейтинге WTA, в матче второго круга. Несмотря на все усилия, украинская теннисистка не смогла завершить матч.



После того как Олийникова проиграла в первом сете на тай-брейке и уступала во втором сете со счетом 0:4, она взяла медицинский тайм-аут, после которого приняла решение о невозможности продолжения игры.



Всего на корте теннисистки провели 1 час 43 минуты.



Это была первая встреча Олийниковой и Фалей на теннисном корте.



WTA 125, Сучжоу, Китай

Второй круг



Александра Олийникова (Украина) - Алена Фалей (нейтральный статус) 6:7(8), 0:4 - отказ



Важно отметить, что ранее Завацкая одержала победу над Хомутянской, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира WTA 125 в Сучжоу.