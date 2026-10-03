Свитолина обретает второе дыхание: победа над Синяковой в Пекине

Свитолина обрела уверенность и вышла в третий круг пекинского турнира, преодолев начальные трудности матча с Синяковой.

Во втором раунде пекинского турнира Элина Свитолина, несмотря на сложности в начале, обыграла чешскую теннисистку Катерину Синякову.



Начало матча для Свитолины оказалось трудным. Она дважды проиграла геймы на своей подаче, что привело к счету 0:5. В первом сете украинке удалось выиграть лишь один гейм, проиграв с большим отставанием.



Однако во втором сете седьмая ракетка мира смогла изменить ситуацию. Свитолина дважды совершила брейк и вышла вперед с счетом 5:1. После этого она позволила сопернице сократить разрыв до 4:5, проиграв три гейма подряд.



Но в решающий момент Свитолина снова выиграла гейм на подаче Синяковой, что позволило ей выиграть и гейм, и весь сет - 6:4.



Третий сет прошел более уравновешенно. Первый брейк случился только в шестом гейме, и его совершила Свитолина. После этого она не позволила Синяковой вернуться в игру. В восьмом гейме Элина получила три матчбола и с третьей попытки завершила матч в свою пользу.





Пекин, 2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 6) - Катерина Синякова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:2



Так, Свитолина стала третьей украинкой, которая вышла в третий круг пекинского турнира, присоединившись к Ястремской и Снигур. Ее следующая соперница уже определена - это Мария Саккари из Греции.