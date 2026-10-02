Ястремская доминирует на China Open: победа над финалисткой Ролан Гаррос

Ястремская демонстрирует превосходство, обыгрывая Хвалиньскую в 1/32 финала China Open, с результатом 6:3, 6:1.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла польскую спортсменку Маю Хвалиньскую в 1/32 финала турнира China Open. Матч, который продолжался 1 час 6 минут, завершился в пользу Ястремской со счетом 6:3, 6:1.



С самого начала матча Ястремская доминировала на корте, выиграв первый сет со счетом 6:3. Во втором сете ее преимущество только усилилось, и она позволила Хвалиньской выиграть всего один гейм, завершив матч со счетом 6:1.



Учитывая, что Хвалиньская была финалисткой Ролан Гаррос в 2026 году, победа Ястремской является важным достижением на турнире в Пекине.



В первом раунде турнира Ястремская также одержала победу над американкой Кэти Макнэлли, выиграв в двух сетах - 6:3, 6:4.



Следующий матч Ястремская проведет в третьем раунде China Open.



Пекин, WTA 1000, 1/32 финала



Даяна Ястремская (Украина) против Маи Хвалиньской (Польша) - 2:0



Счет по сетам: 6:3, 6:1



Продолжительность матча: 1:06



Стоит отметить, что ранее Снигур одержала победу над Кавой в трехсетовом матче, продемонстрировав упорство и мастерство.