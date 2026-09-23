Олийникова уступила Хвалинской на турнире WTA 500 в Сингапуре

Олийникова завершила участие в WTA 500 после поражения от Хвалинской.

Украинская теннисистка Александра Олийникова завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Сингапуре.



Стоит отметить, что Олийникова открыла турнир победой над американкой Вивиан Вольфф, однако в следующем раунде ей пришлось встретиться с Майей Хвалинской.



Хвалинска, дошедшая до финала Ролан Гарроса, стала серьезным испытанием для Олийниковой.



В первом сете Хвалинска воспользовалась ошибками Олийниковой и выиграла со счетом 6:0. Во втором сете украинка сумела выиграть лишь один гейм.



WTA 500. Сингапур. 1/8 финала



Александра Олийникова (Украина) против Маи Хвалинской (Польша, 5) 0:2 (0:6, 1:6)