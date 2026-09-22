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Олийникова побеждает в стартовом раунде WTA 500 в Сингапуре

Олийникова одержала победу над Вольфф на стартовом этапе турнира WTA 500 в Сингапуре.
Олийникова побеждает в стартовом раунде WTA 500 в Сингапуре
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова, занимающая 47-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела стартовый этап турнира WTA 500 в Сингапуре.

Олийникова встретилась на корте с американкой Вивиан Вольфф, которая замыкает топ-240 рейтинга WTA, и одержала победу, выиграв два сета со счетом 6:1, 7:6(1).

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. В течение игры Олийникова дважды сделала подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Это был второй поединок этих спортсменок, и Олийникова увеличила свое преимущество в личных встречах.

WTA 500, Сингапур
Стартовый раунд

Александра Олийникова (Украина) - Вивиан Вольфф (США) 6:1, 7:6(1)

В следующем этапе Олийникова сразится с полькой Майей Хвалинской, которая занимает 25-ю позицию в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что впервые в истории две украинские теннисистки пробились в топ-10 рейтинга WTA.

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