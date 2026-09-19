Украинские теннисисты доминируют на старте Кубка Дэвиса против Кипра

Украинские теннисисты Кравченко и Крутых одержали победы в матчах против кипрских спортсменов в рамках Кубка Дэвиса.

В субботу, 19 сентября, украинская команда по теннису начала свои игры против команды Кипра в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса.



Первый матч прошел между украинцем Георгием Кравченко и киприотом Фотосом Фотиадесом.



В начале первого сета силы игроков были равны, однако при счете 4:4 Кравченко совершил решающий прорыв. Он выиграл восемь из следующих девяти сетов, обеспечив себе убедительную победу.



Георгий Кравченко (Украина) против Фотоса Фотиадеса (Кипр) 2:0 (6:4, 6:1)



Второй матч дня состоялся между Алексеем Крутых из Украины и Мелиосом Эфстатиу из Кипра. Эта игра оказалась более сложной для украинского спортсмена.



Крутых выиграл первый сет со счетом 6:2, но затем уступил киприоту со счетом 1:6. Третий сет был отложен из-за высокой температуры воздуха, что позволило игрокам отдохнуть.



После возобновления игры оба теннисиста показали хорошую игру, но в итоге победу забрал Крутых.



Алексей Крутых (Украина) против Мелиоса Эфстатиу (Кипр) 2:1 (6:2, 1:6, 6:4)



20 сентября Владислав Орлов и Александр Овчаренко проведут свои игры. Также Кравченко сыграет против Эфстатиу, а Крутых - против Фотиадеса.