Двойной прорыв: украинские теннисистки впервые вошли в топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина и Марта Костюк вошли в десятку лучших теннисисток мира по версии WTA, став первыми украинками, достигшими такого успеха.

Впервые в истории украинского тенниса две спортсменки одновременно пробились в топ-10 рейтинга WTA.



Элина Свитолина, ведущая теннисистка Украины, поднялась на две строчки и теперь занимает седьмую позицию в рейтинге.



Марта Костюк также поднялась на одну строчку, установив свой личный рекорд и впервые вошла в топ-10 рейтинга.



Согласно данным BTU, впервые шесть украинских теннисисток пробились в топ-50 рейтинга WTA. Александра Олийникова занимает 41-е место, Дарья Снигур - 42-е, Юлия Стародубцева - 43-е, а Ангелина Калинина - 47-е.



Первой ракеткой мира стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обогнав в рейтинге белорусскую теннисистку, выступающую под нейтральным флагом, Арину Соболенко.



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