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Australian Open: пятисетовые матчи сохранены до 2027 года, новые изменения на подходе

Пятисетовые матчи сохранятся на Australian Open до 2027 года, несмотря на предложения об изменении формата турниров Большого шлема.
Australian Open: пятисетовые матчи сохранены до 2027 года, новые изменения на подходе
Australian Open / Getty Images

Организаторы Australian Open подтвердили продолжение проведения пятисетовых матчей в рамках турнира до 2027 года. Они также обещают скоро представить другие планируемые изменения в соревнованиях.

Ранее генеральный директор Tennis Australia Эндрю Абдо обсуждал возможность изменения формата турниров Большого шлема.

Одно из его предложений заключалось в отказе от пятисетовых матчей с целью придания теннису большей динамичности и привлечения молодой аудитории.



Стоит отметить, что несмотря на здоровье, Марта Костюк демонстрировала великолепные результаты на US Open, что позволило ей впервые в своей карьере попасть в топ-10 мирового рейтинга WTA.

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