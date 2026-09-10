Australian Open: пятисетовые матчи сохранены до 2027 года, новые изменения на подходе
Пятисетовые матчи сохранятся на Australian Open до 2027 года, несмотря на предложения об изменении формата турниров Большого шлема.
Организаторы Australian Open подтвердили продолжение проведения пятисетовых матчей в рамках турнира до 2027 года. Они также обещают скоро представить другие планируемые изменения в соревнованиях.
Ранее генеральный директор Tennis Australia Эндрю Абдо обсуждал возможность изменения формата турниров Большого шлема.
Одно из его предложений заключалось в отказе от пятисетовых матчей с целью придания теннису большей динамичности и привлечения молодой аудитории.
💙🎾 https://t.co/1AAt1nRYrH— #AusOpen (@AustralianOpen) September 10, 2026
Стоит отметить, что несмотря на здоровье, Марта Костюк демонстрировала великолепные результаты на US Open, что позволило ей впервые в своей карьере попасть в топ-10 мирового рейтинга WTA.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: