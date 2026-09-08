Дебют Калининой и Бондар на US Open-2026: украинский дуэт уступает в третьем раунде

Калинина и Бондар завершили участие в US Open-2026, уступив в третьем раунде парного разряда.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свое выступление на US Open-2026, уступив в третьем раунде парного разряда. Вместе с венгеркой Анной Бондар они не смогли одолеть девятый сеяный дуэт Эрин Раутлифф из Новой Зеландии и Алдиле Сутджиади из Индонезии, проиграв в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 2:6. Матч длился 1 час 57 минут.



Это был дебютный опыт игры Калининой и Бондар в паре на турнирах Большого шлема. В первом раунде они обыграли чешскую пару Алина Корнеева/Дарья Видманова (7:5, 6:4), а во втором - польский дуэт Майя Хвалинская/Магда Линетт, сумев восстановиться после проигранного первого сета (3:6, 6:3, 6:3).



В одиночном разряде US Open-2026 Калинина уступила в первом раунде Химено Сакацуме из Японии. В четвертьфинале турнира Раутлифф и Сутджиади сыграют с американками Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер.



Стоит отметить, что другая украинская теннисистка Марта Костюк не сумела преодолеть барьер в лице Линды Носковой на US Open, несмотря на пять матчболов в свою пользу.