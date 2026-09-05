Костюк и Русе исключены из парного разряда US Open 2026: причины неизвестны

Костюк и Русе исключены из парного разряда US Open 2026, но украинка продолжит борьбу в одиночном разряде, где встретится с Носковой.

Украинская теннисистка Костюк и ее партнерша из Румынии Русе вышли во второй круг US Open 2026, обыграв венгерку Удварди и бразильянку Пигосси со счетом 6:3, 6:4 в первом круге.



Однако в последующем матче украинско-румынская пара не вышла на корт и была исключена из дальнейшего участия в парном разряде. Причины их отказа от участия официально не объявлены.



Тем временем Костюк продолжит свои выступления на US Open 2026, но теперь уже в одиночном разряде.



4 сентября она успешно прошла в 1/8 финала, где 6 сентября встретится с чешкой Линдой Носковой. Исход этого матча определит, кто из них продвинется в четвертьфинал турнира.