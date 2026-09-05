Свитолина покидает US Open: неожиданное поражение от Калинской в третьем раунде

Свитолина уступает Калинской в третьем раунде US Open, завершая свое участие в турнире.

Элина Свитолина, ведущая теннисистка Украины с наибольшим количеством титулов, завершила свою игру на американском турнире US Open. В третьем раунде она проиграла Анне Калинской из России, которая занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге, и была вынуждена покинуть турнир Большого шлема.



Борьба за выход в 1/8 финала была интенсивной. Свитолина уступила первый сет со счетом 3:6, но во втором сете смогла обыграть соперницу со счетом 6:2.



В третьем сете, несмотря на то что Элина вела со счетом 3:2, она не смогла удержать свое преимущество и проиграла четыре гейма подряд. Финальный счет третьего сета составил 3:6 в пользу Калинской. Матч продолжался 1 час 55 минут, за которые Свитолина сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. У ее соперницы не было ни одной подачи навылет, но было 14 двойных ошибок. В следующем матче Калинская сыграет с американкой Эммой Наварро.





Svitolina seals the second set in style!



To a third she goes against Kalinskaya. pic.twitter.com/EhIpFkkpBq — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

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