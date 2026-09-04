Стародубцева шагает по US Open-2026: победа над Саккари и выход в третий круг

Стародубцева одержала победу над Саккари, выходя в 1/16 финала US Open-2026.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 58-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела второй круг US Open-2026.



В борьбе за выход в 1/16 финала Открытого чемпионата США, Стародубцева встретилась на корте с гречанкой Марией Саккари, которая замыкает топ-35 рейтинга WTA, и одержала победу над ней в трех партиях со счетом 1:6, 7:6(4), 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. В ходе встречи Стародубцева не допустила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.



Это был их дебютный поединок на теннисном корте.



Стародубцева впервые в своей профессиональной карьере вышла в третий круг US Open. Ранее она доходила до этой стадии на турнирах Большого шлема только на Ролан Гаррос в 2025 и 2026 годах.



US Open-2026

Второй круг



Юлия Стародубцева (Украина) против Марии Саккари (Греция) 1:6, 7:6(4), 6:2





В следующем поединке Стародубцева сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.



Ранее сообщалось, что Александра Олейникова не смогла преодолеть барьер второго раунда престижного US Open 2026, проиграв свой матч.