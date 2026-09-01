Теннисный прорыв: Себастьян Горзны побеждает в дебютном матче на US Open

Горзны, победивший в интенсивном пяти-сетовом матче, отразил пять матчболов и выиграл на тай-брейке 11:9, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Американский теннисист Себастьян Горзны совершил удивительный прорыв, успешно преодолев первый этап на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/64 финала Горзны (США, ATP №731) победил Рафаэля Коллиньона из Бельгии (ATP №38) со счетом 3:2 по сетам (3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11:9).



22-летний спортсмен одержал победу в интенсивном пяти-сетовом матче. Несмотря на то, что Горзны дважды был в отставании по сетам, он сумел сравнять счет и выиграть на тай-брейке 11:9. Из-за неблагоприятных погодных условий матч продолжался два дня, начавшись в воскресенье и завершившись только в понедельник.



Горзны отразил пять матчболов, четыре из которых были при счете 5:6 в решающем сете, и еще один на супертай-брейке. Продолжительность матча составила 3 часа 58 минут.



Себастьян представляет университет Техаса и получил уайлд-кард на US Open благодаря победе в отборочном турнире среди американских студентов. Это был его дебютный матч в основной сетке турнира Большого шлема.



В 2019 году Горзны пережил энцефалит и провел несколько дней в коме, с вероятностью выживания всего 5%. По его словам, эта болезнь изменила его взгляд на жизнь и научила ценить каждый день и возможность играть на корте.



Также успешно начала свое выступление на US Open лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая легко одолела свою соперницу в первом круге турнира.