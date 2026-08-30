Костюк готова к битве на US Open-2026: украинская теннисистка встретится с австралийкой

Костюк сыграет с Хантер на US Open, а Ястремская и Свитолина также выступят в первом раунде турнира 30 августа.

Марта Костюк, вторая лучшая теннисистка Украины, примет участие в первом раунде US Open-2026 30 августа. Она, занимая 11-ю позицию в посеве, будет соревноваться с австралийкой Сторм Хантер, которая находится на 169-м месте в рейтинге WTA. Матч начнется в 11:00 по времени Нью-Йорка, что соответствует 18:00 по киевскому времени.



В этот же день на теннисном корте появятся еще две представительницы Украины. Даяна Ястремская сразится с итальянкой Лукрецией Стефанини, а Элина Свитолина встретится с аргентинкой Соланой Сьеррой. Свитолина занимает девятое место в посеве.



Костюк и Хантер ранее встречались только однажды - в квалификации турнира в Праге в 2020 году. Тогда украинка одержала уверенную победу над австралийкой со счетом 6:0, 6:0. Если Марта выиграет во втором раунде, она сыграет против победительницы партии между Слоан Стивенс (США, WTA 208) и Кларой Таусон (Дания, WTA 42).

Перед началом US Open Костюк успела подготовиться на турнире WTA 1000 в Цинциннати, где она вышла в четвертьфинал.