Семь украинских теннисисток готовы к битве на US Open: определены соперницы

Семь украинских теннисисток готовятся к главному раунду US Open, зная своих первых соперниц после жеребьевки 27 августа.

Все участницы главного раунда женского сингла US Open были определены после квалификационного этапа. Среди них три теннисистки из Украины, которые теперь знают своих первых соперниц в турнире.



Марта Костюк (WTA №11) сыграет против австралийки Сторм Хантер (WTA №169). Ангелина Калинина (WTA №49) встретится на корте с Химэно Сакацумэ из Японии (WTA №144). Даяна Ястремская (WTA №112) будет соревноваться с Лукрецией Стефанини из Италии (WTA №119).



Ранее были названы соперницы для еще четырех украинских теннисисток: Элина Свитолина (WTA №9) сразится с Соланой Сьеррой из Аргентины, Дарья Снигур (WTA №44) встретится с Дианой Шнайдер, нейтральной теннисисткой с российским паспортом, Александра Олейникова (WTA №46) сыграет против Риз Брентмайер из США, а Юлия Стародубцева (WTA №74) - против Эллы Зайдель из Германии.



Жеребьевка главного раунда турнира прошла 27 августа, но имена соперниц для теннисисток, прошедших через квалификацию, стали известны только после окончания отбора. Турнир US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября.



Стоит отметить, что перед началом турнира Элина Свитолина завершила свое выступление в смешанном парном разряде US Open, где вместе с Гаэлем Монфисом она дошла до полуфинала. Украинско-французская пара уступила Белинде Бенчич и Флавио Коболли, но Свитолина продолжит участие в турнире в одиночном разряде.