Семь украинских теннисисток готовы к битве на US Open: определены соперницы
Все участницы главного раунда женского сингла US Open были определены после квалификационного этапа. Среди них три теннисистки из Украины, которые теперь знают своих первых соперниц в турнире.
Марта Костюк (WTA №11) сыграет против австралийки Сторм Хантер (WTA №169). Ангелина Калинина (WTA №49) встретится на корте с Химэно Сакацумэ из Японии (WTA №144). Даяна Ястремская (WTA №112) будет соревноваться с Лукрецией Стефанини из Италии (WTA №119).
Ранее были названы соперницы для еще четырех украинских теннисисток: Элина Свитолина (WTA №9) сразится с Соланой Сьеррой из Аргентины, Дарья Снигур (WTA №44) встретится с Дианой Шнайдер, нейтральной теннисисткой с российским паспортом, Александра Олейникова (WTA №46) сыграет против Риз Брентмайер из США, а Юлия Стародубцева (WTA №74) - против Эллы Зайдель из Германии.
Жеребьевка главного раунда турнира прошла 27 августа, но имена соперниц для теннисисток, прошедших через квалификацию, стали известны только после окончания отбора. Турнир US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября.
Стоит отметить, что перед началом турнира Элина Свитолина завершила свое выступление в смешанном парном разряде US Open, где вместе с Гаэлем Монфисом она дошла до полуфинала. Украинско-французская пара уступила Белинде Бенчич и Флавио Коболли, но Свитолина продолжит участие в турнире в одиночном разряде.