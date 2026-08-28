Стародубцева не смогла пробиться в полуфинал WTA 500 в Монтеррее

Стародубцева уступила Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Монтеррее.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 74-е место в рейтинге WTA, не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 500 в Монтеррее.



В четвертьфинальном матче мексиканского турнира Стародубцева потерпела поражение от бельгийки Элизе Мертенс, которая занимает 24-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 1:6, 4:6 в пользу Мертенс.



Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За весь матч Стародубцева не сделала ни одной подачи навылет и совершила одну двойную ошибку.



Этот матч стал первым личным противостоянием этих спортсменок.



WTA 500, Монтеррей, Мексика

Четвертьфинал



Юлия Стародубцева (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 1:6, 4:6



Добавим, что ранее сообщалось о неудаче Даяны Ястремской в первом раунде того же турнира в Монтеррее.