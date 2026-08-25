Ястремская уступила Тжен в стартовом матче WTA 500 в Монтеррее

Ястремская не смогла преодолеть первый раунд WTA 500, уступив Тжен из Индонезии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 112-е место в рейтинге WTA, не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA 500 в Монтеррее.



В стартовом матче мексиканского турнира Ястремская встретилась на корте с Джанис Тжен из Индонезии, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA. Несмотря на борьбу, украинка уступила сопернице в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:7(5).



Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. В течение этого времени Ястремская сделала четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.



Это был второй поединок между этими спортсменками, и Тжен увеличила свое преимущество в личных встречах.



WTA 500, Монтеррей, Мексика

Первый раунд



Даяна Ястремская (Украина) - Джанис Тжен (Индонезия) 6:2, 3:6, 6:7(5)



Следует добавить, что в следующем раунде Тжен сыграет против другой представительницы Украины, Юлии Стародубцевой, которая ранее победила австрийку Лилли Таггер.