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Ястремская уступила Тжен в стартовом матче WTA 500 в Монтеррее

Ястремская не смогла преодолеть первый раунд WTA 500, уступив Тжен из Индонезии.
Ястремская уступила Тжен в стартовом матче WTA 500 в Монтеррее
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 112-е место в рейтинге WTA, не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA 500 в Монтеррее.

В стартовом матче мексиканского турнира Ястремская встретилась на корте с Джанис Тжен из Индонезии, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA. Несмотря на борьбу, украинка уступила сопернице в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:7(5).

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. В течение этого времени Ястремская сделала четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Это был второй поединок между этими спортсменками, и Тжен увеличила свое преимущество в личных встречах.

WTA 500, Монтеррей, Мексика
Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) - Джанис Тжен (Индонезия) 6:2, 3:6, 6:7(5)

Следует добавить, что в следующем раунде Тжен сыграет против другой представительницы Украины, Юлии Стародубцевой, которая ранее победила австрийку Лилли Таггер.

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