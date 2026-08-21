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Возвращение чемпиона: Карлос Алькарас готовится к US Open-2026 после травмы

Алькарас анонсировал свое возвращение в теннис на US Open-2026 после длительного перерыва из-за травмы.
Возвращение чемпиона: Карлос Алькарас готовится к US Open-2026 после травмы
Карлос Алькарас / Getty Images

Бывший первый номер мирового тенниса Карлос Алькарас готовится вернуться в игру после перерыва, вызванного травмой, и планирует принять участие в US Open-2026.

23-летний испанский теннисист объявил об этом в социальных сетях.

"Here we go", - написал испанец в сети X.



Стоит отметить, что Алькарас не играл с апреля, когда был вынужден отказаться от участия в турнире ATP 500 в Барселоне из-за травмы запястья.

Во время этого перерыва он пропустил два турнира Grand Slam - Ролан Гаррос и Уимблдон, а также ряд других соревнований, включая Мастерс в Мадриде, Риме и Цинциннати.

US Open-2026 состоится с 30 августа по 13 сентября, и Алькарас является действующим чемпионом этого турнира.

Ранее сообщалось, что глава медицинского комитета Итальянской федерации тенниса Джанни Даниеле дал оценку текущему состоянию Карлоса Алькараса.

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