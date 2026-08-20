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Ига Швентек вписывает имя в историю тенниса, достигая 30 четвертьфиналов в 25 лет

Швентек стала четвертой самой молодой теннисисткой, достигшей 30 четвертьфиналов на турнирах серии Tier I/WTA 1000, обогнав большинство своих соперниц.
Ига Швентек вписывает имя в историю тенниса, достигая 30 четвертьфиналов в 25 лет
Ига Швентек / Getty Images

Теннисистка из Польши Ига Швентек вписала свое имя в историю тенниса, став четвертой в истории по юности спортсменкой, достигшей 30 четвертьфиналов на турнирах серии Tier I/WTA 1000. Она смогла достичь этого результата в возрасте 25 лет и 74 дней.

Только три игрока в истории тенниса смогли преодолеть этот рубеж в более раннем возрасте: Мартина Хингис, Агнешка Радваньска и Мария Шарапова. Хингис все еще удерживает рекорд, достигнув этого результата в возрасте 20 лет и 159 дней.



Швентек достигла этого впечатляющего результата на турнире в Цинциннати, обыграв в четвертом раунде французскую спортсменку Диану Парри со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале турнира Швентек сыграет с победительницей матча между Дианой Шнайдер и Еленой Рыбакиной.

Также стоит упомянуть, что ранее Костюк сравнялась по числу побед над топ-игроками со Свитолиной.

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