Ига Швентек вписывает имя в историю тенниса, достигая 30 четвертьфиналов в 25 лет
Теннисистка из Польши Ига Швентек вписала свое имя в историю тенниса, став четвертой в истории по юности спортсменкой, достигшей 30 четвертьфиналов на турнирах серии Tier I/WTA 1000. Она смогла достичь этого результата в возрасте 25 лет и 74 дней.
Только три игрока в истории тенниса смогли преодолеть этот рубеж в более раннем возрасте: Мартина Хингис, Агнешка Радваньска и Мария Шарапова. Хингис все еще удерживает рекорд, достигнув этого результата в возрасте 20 лет и 159 дней.
30 (2) - Iga Swiatek is the fourth-youngest player to reach 30 Tier I / WTA-1000 quarter-finals since the format’s introduction in 1990, older only than Martina Hingis, Agnieszka Radwanska and Maria Sharapova. Diamond.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/w6Ha2tKyOV— OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026
Швентек достигла этого впечатляющего результата на турнире в Цинциннати, обыграв в четвертом раунде французскую спортсменку Диану Парри со счетом 6:3, 6:3.
В полуфинале турнира Швентек сыграет с победительницей матча между Дианой Шнайдер и Еленой Рыбакиной.
Также стоит упомянуть, что ранее Костюк сравнялась по числу побед над топ-игроками со Свитолиной.