Ига Швентек вписывает имя в историю тенниса, достигая 30 четвертьфиналов в 25 лет

Швентек стала четвертой самой молодой теннисисткой, достигшей 30 четвертьфиналов на турнирах серии Tier I/WTA 1000, обогнав большинство своих соперниц.

Теннисистка из Польши Ига Швентек вписала свое имя в историю тенниса, став четвертой в истории по юности спортсменкой, достигшей 30 четвертьфиналов на турнирах серии Tier I/WTA 1000. Она смогла достичь этого результата в возрасте 25 лет и 74 дней.



Только три игрока в истории тенниса смогли преодолеть этот рубеж в более раннем возрасте: Мартина Хингис, Агнешка Радваньска и Мария Шарапова. Хингис все еще удерживает рекорд, достигнув этого результата в возрасте 20 лет и 159 дней.

30 (2) - Iga Swiatek is the fourth-youngest player to reach 30 Tier I / WTA-1000 quarter-finals since the format’s introduction in 1990, older only than Martina Hingis, Agnieszka Radwanska and Maria Sharapova. Diamond.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/w6Ha2tKyOV — OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026

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