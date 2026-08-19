Марта Костюк преодолевает третий круг WTA 1000 в Цинциннати, обыграв Стивенс

Костюк одержала победу над Стивенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.



Она встретилась на корте с американкой Слоан Стивенс, которая находится на 240-м месте в рейтинге WTA, и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. В ходе игры Костюк семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.



Это была первая встреча этих теннисисток на корте.



WTA 1000, Цинциннати, США

Третий круг



Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 7:5, 7:5





В 1/8 финала Костюк встретится с так называемой нейтральной теннисисткой, обладательницей российского паспорта, Миррой Андреевой.



Ранее стало известно, что Элина Свитолина приняла решение не участвовать в турнире в Цинциннати.