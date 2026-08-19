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Марта Костюк преодолевает третий круг WTA 1000 в Цинциннати, обыграв Стивенс

Костюк одержала победу над Стивенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Марта Костюк преодолевает третий круг WTA 1000 в Цинциннати, обыграв Стивенс
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Она встретилась на корте с американкой Слоан Стивенс, которая находится на 240-м месте в рейтинге WTA, и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. В ходе игры Костюк семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

Это была первая встреча этих теннисисток на корте.

WTA 1000, Цинциннати, США
Третий круг

Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 7:5, 7:5



В 1/8 финала Костюк встретится с так называемой нейтральной теннисисткой, обладательницей российского паспорта, Миррой Андреевой.

Ранее стало известно, что Элина Свитолина приняла решение не участвовать в турнире в Цинциннати.

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