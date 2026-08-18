Травма вынудила Свитолину отказаться от участия в турнире WTA в Цинциннати

Свитолина вынуждена пропустить третий раунд турнира WTA 1000 из-за травмы, полученной в Торонто.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла решение не участвовать в третьем раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати.



Ее предполагаемой соперницей была китайская игрунья Ван Сиюй, которая теперь без борьбы проходит в следующий раунд соревнований.



Стоит отметить, что в матче второго раунда против Терезы Валентовой Свитолина вызывала на корт физиотерапевта из-за проблем с правой ногой.



Свитолина подтвердила, что не сможет продолжить участие в турнире в Цинциннати из-за травмы.

Слова Свитолиной цитирует Cincinnati Open:

К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но из-за травмы, полученной в Торонто, а также того, что я сыграла в матче второго круга, я не успела восстановиться так, как хотела, чтобы быть готовой к следующему поединку. Я очень хотела здесь сыграть. Конечно, у меня отличные воспоминания о выступлениях здесь и о том, как далеко я проходила на этом турнире. Два дня назад я провела здесь отличный матч. Очень грустно сниматься с турнира на этом этапе.

Ранее было отмечено, что Марта Костюк начала свое участие в турнире в Цинциннати с трудной победы.