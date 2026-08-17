Свитолина с мощным стартом на турнире WTA 1000 в Цинциннати

Свитолина одержала победу над Валентовой в трехсетовом матче на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая занимает девятое место в мировом рейтинге WTA, успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.



Свитолина начала свое участие в американском турнире с второго раунда, где ее противницей была Тереза Валентова из Чехии, находящаяся на 64-м месте в рейтинге WTA. Украинка выиграла трехсетовый матч со счетом 3:6, 7:6(5), 6:0.



После поражения в первом сете Свитолина смогла изменить ход игры в свою пользу, выиграв второй сет на тай-брейке с 2:5, и затем идеально завершила матч, не дав сопернице выиграть ни одного гейма в третьем сете.



Матч продолжался 2 часа 20 минут. Во время игры Свитолина шесть раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и использовала шесть из 12 брейк-пойнтов.



Этот матч стал первым прямым противостоянием этих теннисисток.



WTA 1000, Цинциннати, США

Второй раунд



Элина Свитолина (Украина) - Тереза Валентова (Чехия) 3:6, 7:6(5), 6:0





В следующем раунде Свитолина встретится с китаянкой Ван Сиюй.



Ранее сообщалось, что Дарья Снигур покинула турнир в Цинциннати.