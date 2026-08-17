Марта Костюк открывает победой турнир WTA 1000 в Цинциннати

Костюк одержала победу над американкой Софией Кенин во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, успешно начала свое выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати, выиграв свой стартовый матч.



Костюк, пропустившая первый раунд соревнований, встретилась на теннисном корте с американкой Софией Кенин, которая занимает 115-е место в рейтинге WTA, в матче второго круга. Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа и 24 минуты. В течение игры Костюк девять раз подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.



Это был второй матч между этими спортсменками, и теперь их личный счет стал равным.



WTA 1000, Цинциннати, США

Второй круг



Марта Костюк (Украина) - София Кенин (США) 4:6, 6:3, 7:5





В следующем раунде Костюк встретится на корте с американкой Слоан Стивенс.



Ранее сообщалось, что Дарья Снигур прекратила участие в турнире в Цинциннати.