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Олейникова доминирует на турнире WTA 1000, обыграв Калиеву

Олейникова одержала первую победу на хардовых кортах WTA 1000, обыграв Калиеву.
Олейникова доминирует на турнире WTA 1000, обыграв Калиеву
Александра Олейникова / instagram

Украинская теннисистка Александра Олейникова начала свое выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати с победы, обыграв американку Эльвину Калиеву в стартовом раунде.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В первом сете Калиева оказала серьезное сопротивление, однако Олейникова сумела изменить тенденцию игры в свою сторону. Второй сет прошел под полным доминированием украинки.

WTA 1000, Цинциннати. Первый раунд
Александра Олейникова (Украина) против Эльвины Калиевой (США) 6:4, 6:1.

Эта победа стала для Александры первой на турнирах WTA 1000 на хардовых кортах и позволила ей взять реванш у Калиевой за поражение, произошедшее три года назад.

В следующем раунде Олейникову ждет непростой матч против шестой ракетки мира Мирры Андреевой. Игра запланирована на 16 августа.

Ранее в Цинциннати прошел украинский матч, который завершился за два сета.

 

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