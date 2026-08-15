Олейникова доминирует на турнире WTA 1000, обыграв Калиеву

Олейникова одержала первую победу на хардовых кортах WTA 1000, обыграв Калиеву.

Украинская теннисистка Александра Олейникова начала свое выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати с победы, обыграв американку Эльвину Калиеву в стартовом раунде.



Матч продолжался 1 час 24 минуты. В первом сете Калиева оказала серьезное сопротивление, однако Олейникова сумела изменить тенденцию игры в свою сторону. Второй сет прошел под полным доминированием украинки.



WTA 1000, Цинциннати. Первый раунд

Александра Олейникова (Украина) против Эльвины Калиевой (США) 6:4, 6:1.



Эта победа стала для Александры первой на турнирах WTA 1000 на хардовых кортах и позволила ей взять реванш у Калиевой за поражение, произошедшее три года назад.



В следующем раунде Олейникову ждет непростой матч против шестой ракетки мира Мирры Андреевой. Игра запланирована на 16 августа.



Ранее в Цинциннати прошел украинский матч, который завершился за два сета.