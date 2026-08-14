Снигур обыгрывает Стародубцеву и продвигается во второй раунд WTA 1000 в Цинциннати

Снигур одерживает победу над Стародубцевой в первом раунде WTA 1000 в Цинциннати, готовится к матчу с Киз.

В рамках первого раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати произошла встреча между украинскими теннисистками Дарьей Снигур и Юлией Стародубцевой.



Матч за победу разыгрывался в двух сетах. Начальный счет был равен 3:3, после чего Снигур сделала решающий прорыв и завоевала первый сет со счетом 6:4.



Второй сет стал более сложным для Стародубцевой. Она смогла выиграть только четвертый гейм, в итоге проиграв со счетом 6:1.



После этого успеха Дарья Снигур продвигается к следующему этапу турнира, где ее соперницей будет Мэдисон Киз, представительница организатора турнира.



Результаты первого раунда WTA 1000 в Цинциннати: Дарья Снигур (Украина) победила Юлию Стародубцеву (Украина) со счетом 2:0 (6:4, 6:3).