Ястремская уступает Марии в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати

Ястремская уступила Татьяне Марии в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Даяна Ястремская, украинская теннисистка, занимающая 87-е место в рейтинге WTA, не смогла выйти за пределы первого раунда на турнире WTA 1000, проходящем в Цинциннати, США.



На старте соревнований Ястремская потерпела поражение от Татьяны Марии из Германии, которая занимает 80-е место в рейтинге WTA, уступив ей в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. В ходе встречи Ястремская не совершила ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и использовала только одну из четырех возможностей для брейк-пойнта.



Это была третья встреча между этими теннисистками, и в каждой из них победу праздновала Мария.



WTA 1000, Цинциннати, США

Первый раунд



Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6



Ранее сообщалось, что Свитолина уступила Швентек в полуфинале WTA 1000, несмотря на отважную борьбу в трех сетах.