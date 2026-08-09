Челси готовит Мудрика к аренде

Михаил Мудрик рассматривает варианты аренды, в то время как Челси решает вопросы с другими игроками.

В предверии нового игрового сезона Челси активно занимается улучшением своего состава.



Украинский вингер Михаил Мудрик находится среди игроков, чье будущее в команде еще не определено.



Согласно данным Фабрицио Романо, 25-летний футболист уже изучает потенциальные возможности для продолжения своей карьеры в аренде.



Лондонская команда готова обсудить временный переход украинца в другой клуб, пока решаются вопросы с другими игроками.



Стоит отметить, что Манчестер Сити не планирует предлагать Барселоне скидку на Родри.