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Челси готовит Мудрика к аренде

Михаил Мудрик рассматривает варианты аренды, в то время как Челси решает вопросы с другими игроками.
Челси готовит Мудрика к аренде
Михаил Мудрик / Getty Images

В предверии нового игрового сезона Челси активно занимается улучшением своего состава.

Украинский вингер Михаил Мудрик находится среди игроков, чье будущее в команде еще не определено.

Согласно данным Фабрицио Романо, 25-летний футболист уже изучает потенциальные возможности для продолжения своей карьеры в аренде.

Лондонская команда готова обсудить временный переход украинца в другой клуб, пока решаются вопросы с другими игроками.

Стоит отметить, что Манчестер Сити не планирует предлагать Барселоне скидку на Родри.

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