Челси готовит Мудрика к аренде
Михаил Мудрик рассматривает варианты аренды, в то время как Челси решает вопросы с другими игроками.
В предверии нового игрового сезона Челси активно занимается улучшением своего состава.
Украинский вингер Михаил Мудрик находится среди игроков, чье будущее в команде еще не определено.
Согласно данным Фабрицио Романо, 25-летний футболист уже изучает потенциальные возможности для продолжения своей карьеры в аренде.
Лондонская команда готова обсудить временный переход украинца в другой клуб, пока решаются вопросы с другими игроками.
Стоит отметить, что Манчестер Сити не планирует предлагать Барселоне скидку на Родри.
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