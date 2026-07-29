Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украинская теннисистка Стародубцева не смогла преодолеть барьер первого раунда в Мемфисе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла преодолеть первый раунд одиночного разряда на турнире в Мемфисе, уступив Слоан Стивенс из США.
Украинская теннисистка Стародубцева не смогла преодолеть барьер первого раунда в Мемфисе
Юлия Стародубцева / Getty Images

Теннисистка из Украины не сумела пройти дальше следующего этапа на турнире в Мемфисе.

Она открыла свое участие в турнире победой в парных матчах, но ей не удалось продолжить успешное выступление в одиночном разряде.

Первой соперницей Стародубцевой была Слоан Стивенс, которая уверенно доминировала в игре с 1:4. Украинская спортсменка сумела уравнять счет, но в итоге проиграла сет.

В последующем, она в тяжелой борьбе выиграла одно очко, но затем потерпела поражение в третьем сете. Больше представителей из Украины на турнире в Мемфисе не осталось.

WTA. Мемфис, первый раунд

Юлия Стародубцева (Украина, 8) против Слоан Стивенс (США, WC) 1:2 (4:6, 7:5, 2:6)

Ранее Снигур уступила в финале WTA 250 австрийке Таггер, не сумев завоевать победу в Праге.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости