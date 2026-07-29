Украинская теннисистка Стародубцева не смогла преодолеть барьер первого раунда в Мемфисе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла преодолеть первый раунд одиночного разряда на турнире в Мемфисе, уступив Слоан Стивенс из США.

Теннисистка из Украины не сумела пройти дальше следующего этапа на турнире в Мемфисе.



Она открыла свое участие в турнире победой в парных матчах, но ей не удалось продолжить успешное выступление в одиночном разряде.



Первой соперницей Стародубцевой была Слоан Стивенс, которая уверенно доминировала в игре с 1:4. Украинская спортсменка сумела уравнять счет, но в итоге проиграла сет.



В последующем, она в тяжелой борьбе выиграла одно очко, но затем потерпела поражение в третьем сете. Больше представителей из Украины на турнире в Мемфисе не осталось.



WTA. Мемфис, первый раунд



Юлия Стародубцева (Украина, 8) против Слоан Стивенс (США, WC) 1:2 (4:6, 7:5, 2:6)

Ранее Снигур уступила в финале WTA 250 австрийке Таггер, не сумев завоевать победу в Праге.