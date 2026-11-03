Финляндия объединяет страны, чтобы не допустить россию на чемпионаты мира по хоккею

Финская федерация хоккея намерена объединить как можно больше национальных ассоциаций, чтобы добиться отстранения россии от международных соревнований, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда.

Президент Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен заявил, что организация уже связалась с другими членами Международной федерации хоккея (IIHF) и продолжит переговоры на этой неделе.

"Сейчас мы собираем как можно больше стран, чтобы заявить IIHF: никто из нас не будет играть против россии в нынешней ситуации", — приводит слова Хиетанена Reuters.

По его словам, позиция Финляндии остается неизменной: национальная сборная не будет встречаться с российской командой, пока продолжается агрессивная война против Украины.

К инициативе присоединились и власти финского города Турку. Они заявили, что откажутся от проведения молодежного чемпионата мира 2028 года, если к турниру допустят сборную россии. Мэр города Пия Эло подчеркнула, что участие российской команды противоречит ценностям и этическим принципам муниципалитета.

В понедельник, 2 ноября, началось двухдневное заседание исполнительного комитета IIHF, главным вопросом которого стало участие российских команд в международных турнирах.

Первым соревнованием, на которое распространяется решение CAS о допуске россии, должен стать молодежный чемпионат мира 2027 года в Канаде. Турнир стартует 26 декабря 2027 года.

Дополнительное давление на IIHF оказывают и коммерческие партнеры. Шведская компания AJ Products, спонсировавшая мужской чемпионат мира по хоккею с 1989 года, уже объявила об отказе от сотрудничества с турниром 2027 года из-за решения о возвращении россии.