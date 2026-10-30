Украинка завоевала серебро чемпионата мира по борьбе

Наталия Кливчуцкая стала серебряным призером чемпионата мира-2026 по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

Украинка завоевала награду в весовой категории до 55 кг. Для 22-летней Кливчуцькой это первая медаль в карьере на взрослом чемпионате мира.

На пути к финалу Наталия одержала три победы. В стартовой схватке она оказалась сильнее представительницы Северной Македонии Вероники Консевич (4:0), затем победила россиянку Екатерину Вербину (4:2).

В полуфинале украинская борчиха уверенно разобралась с бронзовой призеркой чемпионата Европы из Турции Тубой Демир — 6:0.

В решающей схватке соперницей Кливчуцькой стала американка Эверест Лейдекер, двукратная чемпионка мира среди спортсменок до 20 лет.

В целом сборная Украины завоевала уже две медали на чемпионате мира-2026 по борьбе. Ранее золотую награду в весовой категории до 76 кг выиграла Анастасия Аппеева.