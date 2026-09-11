Ukrainian Padel Expo объединил украинское падел-сообщество и определил ориентиры развития этого вида спорта до 2030 года

6 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City состоялась первая всеукраинская конференция Ukrainian Padel Expo. Центральной темой мероприятия стал падел — его развитие в Украине, перспективы популяризации, формирование клубной инфраструктуры, бизнес-возможности, инвестиции, работа с аудиторией, технологии и превращение этого вида спорта в доступную активность для широкого круга людей.

Организаторами мероприятия выступили Украинская падел-федерация, Sport Business Media Agency и инновационный парк UNIT.City. Событие посетили почти 750 участников.

Спортивным партнёром мероприятия выступил Barto Padel Space. Это современный падел-клуб в центре Днепра, открытый в мае 2026 года. На территории Barto Padel Space также предусмотрены стильный бар и специализированный магазин, где можно найти всё необходимое для игры и отдыха.

Партнёром здоровья Ukrainian Padel Expo стал Biopell — это системный подход к энергии, восстановлению, концентрации и долголетию с помощью пептидной терапии, современного биохакинга и персональных протоколов под контролем врача. Недавно компания запустила BIOPELL PADEL CLUB — сообщество людей, которые играют в падел, двигаются и остаются на шаг впереди.

Свой стенд с развлекательными активностями представил BETKING, генеральный спонсор Sport&Business Club. В зоне компании можно было получить эксклюзивный брендированный мерч за публикацию фотографии в социальных сетях.

Партнёром экспозоны мероприятия стал системный девелопер РІЕЛ, который представил свой новый жилой комплекс Sister, предусматривающий спортивную инфраструктуру. Его архитектурная особенность — разноэтажная застройка с акцентом на малоэтажность, что создаёт уютную атмосферу приватности.

Гостей угощали: игристый партнёр Serena 1881, партнёр VIP-Lounge Евразия и кофейный партнёр Sky Coffee.

Первым выступил президент Украинской падел-федерации Алексей Днепров. В начале своего выступления он передал присутствующим приветствие от президента Международной федерации падела Луиджи Карраро и зачитал его обращение.

Алексей Днепров предложил аудитории поговорить о будущем падела и о том, как уже сегодня сформировать тренд, который даст результаты в будущем. Во время выступления он объявил о создании Украинской клубной лиги по паделу. Все клубы подписали декларацию о её создании. Это стало частью стратегического видения Украинской падел-федерации до 2030 года.

Также во время мероприятия состоялась презентация трофея, который получит победитель Лиги.

Развитие и перспективы падела

Следующей стала панельная дискуссия «Развитие и перспективы падела». В ней приняли участие Вадим Гутцайт (НОК Украины), Андрей Витренко (Министерство образования и науки Украины), Василий Продан(Украинская падел-федерация), Илья Шевляк (Спортивный комитет Украины), Антон Никулин (Офис спорта Львовского городского совета). Модератором выступил Алексей Брага (Sport Business Media Agency).

Вадим Гутцайт назвал падел видом спорта, который объединяет людей. Он рассказал, что в 2027 году в Стамбуле состоятся Европейские игры, где падел будет представлен как неолимпийский вид спорта. По его словам, это вид спорта, который стремительно развивается в мире и будет включён в зачёт соревнований. Господин Гутцайт отметил, что считает возможным, что уже в 2032 году падел может стать олимпийским видом спорта.

Антон Никулин рассказал о больших перспективах и амбициозных планах развития падела во Львове. Илья Шевляк назвал скорость развития падела не просто трендом, а результатом работы его поклонников, которые любят этот вид спорта. По его словам, это также результат работы команды вида спорта в федерациях с чёткими целями и приоритетами.

Андрей Витренко заявил, что падел будут продвигать для включения в проект «Пліч-о-пліч» с целью проведения соревнований среди школьников и студентов. Также планируется работать над тем, чтобы обеспечить молодёжи доступ к кортам.

А Василий Продан рассказал об уровне развития падела в Украине. Он отметил, что сейчас сложно развивать этот вид спорта во время войны, инвестировать в него и продвигать его. По его словам, падел в Украине находится на стадии развития, а результаты страны по сравнению с государствами, где царят мир и более благоприятная экономическая ситуация, вполне неплохие.

Падел как бизнес-среда

Отдельную панельную дискуссию посвятили теме «Падел как бизнес-среда: почему спорт входит в жизнь людей».

В ней приняли участие Валерий Шамотий (Bartolomeo), Евгений Мушкин (ВДНХ), Антон Иванов (ФК «Харьков»), Александр Денисов (ФК «Полесье»), Виталий Лубинец (Win Win Club). Модератором выступил Владислав Антипов (ЦЕРН).

Валерий Шамотий отметил, что падел является частью большой бизнес-системы и продолжением цели, связанной со здоровым телом и здоровым духом. По его словам, в современных условиях это очень важно, поэтому создаются пространства, где люди могут заниматься спортом, в том числе играть в падел.

Виталий Лубинец подчеркнул, что бизнес — это отношения между людьми. Падел, по его словам, помогает раскрывать эти отношения за пределами бизнес-процессов. Евгений Мушкин рассказал о развитии культурно-просветительского парка ВДНХ и системе взаимосвязанных общественных пространств. Большая часть контента на ВДНХ, по его словам, создаётся партнёрами. А падел занимает важное место в одном из ключевых кластеров — спортивном.

Александр Денисов рассказал, что падел даёт эмоции и определённый отдых игрокам ФК «Полесье». В то же время, по его словам, футболистам необходимо поддерживать тело после тренировок и футбольных матчей, поэтому им нужна физическая нагрузка, которая одновременно позволяет отдыхать.

Кроме того, президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич построил корт на базе клуба и может играть на нём против главного тренера или футболистов. Александр Денисов также назвал падел видом спорта, который объединяет людей в сообщество и имеет низкий порог входа для любого желающего. Ведь здесь можно на равных соперничать и пробовать играть с кем угодно.

Для футбольной среды падел, по его словам, является очень хорошей альтернативой гольфу, который долгое время считался одним из вариантов проведения свободного времени. Ещё одним важным преимуществом падела он назвал нетворкинг.

Антон Иванов отметил, что его клуб и команда также активно начали играть в падел. Постепенно к этому привлекают топ-менеджмент. Академия также активно играет в падел. ФК «Харьков» проводит домашние матчи УПЛ на левом берегу столицы, где, собственно, представители команды играют в падел. По словам Антона, благодаря паделу клуб также выстраивает коммуникацию с целевой аудиторией, которую привлекает к болению за футболистов во время их официальных матчей.

Спорт как территория для построения бренда

Следующим стало выступление «Спорт как территория для построения бренда», в рамках которого Борис Цомая (РІЕЛ) рассказал о том, как падел интегрируется в проекты девелопера.

Он отметил, что строительная отрасль в целом не рассматривает спонсорские пакеты. Квартиры продаются, но значительно меньше. Маркетинговые бюджеты сокращаются. В таких условиях, по словам Бориса, у падела большое будущее. Он предложил учитывать опыт других видов спорта и использовать нестандартное мышление. Потенциал падела, по его словам, очень велик. Этот вид спорта начинает становиться социальным и доступным. В падел легче, проще и интереснее играть, чем во многие другие командные виды спорта.

Падел как инвестиционный продукт

Тему «Падел как инвестиционный продукт: как построить прибыльный клуб в Украине» представил Василий Кафидов (Zalizko Sport). Он отметил, что в это направление было бы неплохо инвестировать в ближайшие 2–3 года. Также Василий рассказал о строительстве клубов и кортов и возможностях зарабатывать на них.

Особое внимание Василий обратил на вопрос целесообразности строительства клубов в определённых локациях, а также подчеркнул особенности эксплуатации сооружения и кортов. Клуб на 3–4 корта, по словам спикера, может приносить прибыль в размере 2–3 миллионов гривен.

Падел-клубы в Украине

Следующей стала панельная дискуссия «Падел-клубы в Украине». В ней приняли участие Илья Кауфман (Beat Padel Club), Надежда Гармаш (RSP), Титус Крылюк (Padel Baza), Максим Бибиков (Club UZH, Smash, LEV Padel, Karpaty, Arena Padel Club), Леся Седова (X Padel), Марта Мартынюк (ARKAN Arena). Модерировала дискуссию Олеся Николенко (Украинская падел федерация).

Илья Кауфман рассказал о клубе в центре Одессы. Он отметил, что самое главное в клубе — это локация и сервис, а также дополнительные возможности, которые можно предлагать клиентам. По его словам, падел-клуб в данном случае является своего рода офисом, где можно одновременно заниматься спортом и работать.

Надежда Гармаш рассказала об узнаваемости своего клуба, создании системы клубов и системности развития. Она также подчеркнула важность доступности для людей, а также искренности и вежливости персонала.

Титус Крылюк поделился новостями об уникальном для Украины кейсе — открытии филиала академии Густаво Прато, тренера сильнейшей пары в мировом паделе (Аугустин Тапиа/Артуро Коэльо). Цель проекта — вывести тренерство в Украине на новый уровень. Речь идёт о возможности тренироваться у разных тренеров, но при этом понимать общую систему развития. Идея заключается в том, чтобы международные эксперты научили нас и наших тренеров тому, как это делать.

Максим Бибиков рассказал о работе клубов под разными брендами на западе Украины. По его словам, там нет одного общего названия, но команда старается сделать всё максимально похожим.

Леся Седова упомянула о дружбе между клубами и совместных проектах. По её словам, клубы не воспринимают друг друга как конкурентов. Речь идёт о совместном развитии и совместном росте. Она также рассказала о проведении крупных турниров в клубе, успешном опыте и организации таких мероприятий.

Марта Мартынюк рассказала о следующем крупном турнире в Ивано-Франковске, который состоится в октябре. По её словам, было много требований, и команда соответствовала всем этим требованиям и согласилась провести турнир. Она также подчеркнула, что важно, что на западе Украины и в целом есть сильные клубы, способные проводить турниры на тысячу и более участников не только в Киеве.

Технологии и доступность падела

Отдельное выступление «Как технологии помогают игрокам находить друг друга: кейс DropBall» провёл Александр Никонов в формате Q&A.

Во время разговора с Алексеем Брагой (Sport Business Media Agency) речь шла о специальном приложении для падела. DropBall — это большая экосистема, которая объединяет игроков, клубы, федерацию и тренеров.

По словам Александра, CRM DropBall позволяет получать наиболее актуальную аналитику о работе клуба. А игрокам DropBall, в частности, предлагает возможность находить соперников с подходящим уровнем подготовки.

Также состоялась презентация «Как сделать падел доступным для широкой аудитории», которую представил Андрей Ребрина (Агентство массового спорта Украины). Андрей начал с того, что немного опоздал, поскольку играл в падел.

Сейчас он и Агентство пытаются разработать механизмы, которые позволят сделать падел массовым видом спорта.

Сегодня, по мнению Андрея Ребрины, главный вызов для падела — сделать его доступным для более широкой аудитории. Кортов пока недостаточно, во многих городах возможности поиграть ограничены, а для новичков нет очевидного пути в этот спорт. К этому добавляется представление о паделе как о дорогом или исключительно модном формате активного отдыха. Поэтому будущее падела зависит не только от его популярности, но и от доступности.

Тему «Как получить 1000+ клиентов через социальные сети и влюбить аудиторию в свой бизнес» представил Алексей Алетинский (33padel). Выступление было посвящено восьми основным реакциям, о которых необходимо думать при работе с социальными сетями, в том числе посвящёнными паделу.

Стабильные просмотры начинаются с системной работы с контентом. Алексей подчеркнул, что важно регулярно публиковать материалы на платформах, которые могут обеспечивать органический, бесплатный трафик, и создавать контент, который действительно приносит аудитории пользу — даёт знания, ответы и интересную информацию. Необязательно каждый раз придумывать новый формат. Стоит анализировать сценарии, которые уже показали результат, и адаптировать их под собственную тематику.

Падел как хобби

Завершающей панельной дискуссией стала тема «Падел как хобби». В ней приняли участие Станислав Горуна (Украинская федерация карате), Олег Загородний — актёр театра и кино, Евгений Комаров (гастроюрист), Станислав Моспан (ФК «Фантом»). Модератором выступил Андрей Ковальский (ICTV).

Звёздные участники поделились своими историями знакомства с паделом, рассказали, что им нравится в этой игре и почему они могут рекомендовать падел другим.

Станислав Горуна с юмором пожаловался на то, что его в падел «затащили» силой, однако он абсолютно не жалеет об этом новом спортивном опыте.

Евгений Комаров отметил, что пришёл в падел, уже имея опыт игры в большой теннис. По его ощущениям, навыки игры в теннис очень помогают легко освоить новый вид спорта — падел.

Станислав Моспан рассказал, что год назад его пригласил попробовать падел футболист Филипп Будковский. Для Станислава первая игра в падел стала определяющей и вызвала у него огромную симпатию к этой игре.

Олег Загородний также пришёл в падел благодаря приглашению друга и впервые попробовал себя в этом виде спорта на медийном турнире. Впоследствии Олег, по его словам, почувствовал азарт и даже начал заниматься с тренером.

Экспозона и финалы чемпионата Украины

Параллельно работали уличная и внутренняя экспозоны, где гости могли ознакомиться с деятельностью брендов-партнёров мероприятия, опробовать падел-оборудование и провести время в неформальной атмосфере. Все желающие могли поиграть на открытом уличном корте, а также принять участие в розыгрышах и конкурсах от партнёров.

На внутреннем падел-корте UNIT.City состоялись финальные матчи чемпионата Украины по паделу. Прямую трансляцию финалов организовали на Киевстар ТВ.