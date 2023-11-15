Макгрегор хочет снова подраться с Порье
Ирландец не может смириться с поражением.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести еще один поединок с Дастином Порье.
"Бой с Дастином? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили", – написал ирландец в твиттере.
Let’s be real, it’s a must. Unfinished. https://t.co/hrdvD17uHO— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 15, 2023
Напомним, бойцы между собой провели три поединка - в двух победу одержал Порье и один завершился триумфом Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Чендлер намерен нокаутировать Макгрегора и забрать пояс у Махачева.
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