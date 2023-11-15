Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Макгрегор хочет снова подраться с Порье

Ирландец не может смириться с поражением.
Макгрегор хочет снова подраться с Порье

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести еще один поединок с Дастином Порье. 

"Бой с Дастином? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили", – написал ирландец в твиттере.

Напомним, бойцы между собой провели три поединка - в двух победу одержал Порье и один завершился триумфом Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Чендлер намерен нокаутировать Макгрегора и забрать пояс у Махачева.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости