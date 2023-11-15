Пимблетт - о бое с Фергюсоном: Это безвыигрышная ситуация для меня

Британец осознает, что его ждет критика.

Хайповый легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о поединке с Тони Фергюсоном.

"Этот поединок – безвыигрышная ситуация для меня. И мне плевать, что говорят другие. Из этого боя невозможно выйти победителем. Тони идет на серии из шести поражений. Если я выиграю, то люди будут говорить: "Это же Фергюсон, он давно должен был закончить карьеру".

Читай также: Тони Фергюсон сделал заявление касаемо возможного завершения карьеры

"А если я каким-то чудом проиграю, то все скажут: "Ты даже Фергюсона не смог победить". Да, это безвыигрышная ситуация, но я не отказываюсь от боев и принимаю любые вызовы", – сказал британец в интервью MMA Fighting.

Напомним, бой Пимблетт - Фергюсон состоится в рамках турнира UFC 296, 16 декабря в Лас-Вегасе.