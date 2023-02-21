Джон Джонс назвал причину ухода из полутяжелого дивизиона
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о причинах перехода в тяжелый дивизион.
"Я перестал изучать записи боев и начал относиться ко всему, как к рутине. Страх пропал – я перестал бояться этих парней.
Меня не устраивала зарплата. При этом мне противостояли такие парни, как Доминик Рейес, который мечтал о поединке со мной с колледжа и был неизвестен широкой публике.
Читайте также: Джонс высказался о предстоящем бое против Гана
Поэтому хотелось чего-то большего. Я хотел снова нервничать перед боями, снова испытывать страх. Думаю, страх – это здорово. Теперь я чувствую себя прежним перед дебютом в тяжелом весе", – сказал Джонс в интервью BJPenn.
Напомним, 5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.