Кукурелья набил тату с портретом тренера после победы на ЧМ-2026

Защитник исполнил обещание, набив татуировку с портретом тренера после победы на Чемпионате мира.

Испанский футболист Марк Кукурелья, после того как его команда выиграла Чемпионат мира-2026 года, исполнил свое обещание и набил татуировку.



28-летний защитник ранее обещал, что в случае победы на мировом турнире, он сделает татуировку с портретом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.



Кукурелья подтвердил, что сдержал свое слово, разместив фотографию своей новой татуировки на своей странице в Instagram.



"Обещание выполнено", - написал Кукурелья.





Было также объявлено, что ФИФА назвала символическую команду Чемпионата мира-2026.