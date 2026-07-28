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Кукурелья набил тату с портретом тренера после победы на ЧМ-2026

Защитник исполнил обещание, набив татуировку с портретом тренера после победы на Чемпионате мира.
Кукурелья набил тату с портретом тренера после победы на ЧМ-2026
Марк Кукурелья / Getty Images

Испанский футболист Марк Кукурелья, после того как его команда выиграла Чемпионат мира-2026 года, исполнил свое обещание и набил татуировку.

28-летний защитник ранее обещал, что в случае победы на мировом турнире, он сделает татуировку с портретом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Кукурелья подтвердил, что сдержал свое слово, разместив фотографию своей новой татуировки на своей странице в Instagram.

"Обещание выполнено", - написал Кукурелья.



Было также объявлено, что ФИФА назвала символическую команду Чемпионата мира-2026.

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