Кукурелья набил тату с портретом тренера после победы на ЧМ-2026
Защитник исполнил обещание, набив татуировку с портретом тренера после победы на Чемпионате мира.
Испанский футболист Марк Кукурелья, после того как его команда выиграла Чемпионат мира-2026 года, исполнил свое обещание и набил татуировку.
28-летний защитник ранее обещал, что в случае победы на мировом турнире, он сделает татуировку с портретом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.
Кукурелья подтвердил, что сдержал свое слово, разместив фотографию своей новой татуировки на своей странице в Instagram.
"Обещание выполнено", - написал Кукурелья.
Было также объявлено, что ФИФА назвала символическую команду Чемпионата мира-2026.
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