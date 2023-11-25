Ворскла и ЛНЗ голов не забивали

Команды завершили игровой день безголевой ничьей.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги, который прошел в субботу, 25 ноября, футбольные команды Ворскла и ЛНЗ не смогли определить победителя. Игра, проходившая на домашнем поле Ворсклы, завершилась безголевой ничьей.



Обе команды, занимающие соседние места в турнирной таблице, показали равную игру, не сумев реализовать свои моменты. По итогам матча Ворскла остается на девятой строчке с 19 очками, а ЛНЗ замыкает десятку, отставая на два балла.



Статистические данные матча Ворскла - ЛНЗ отражают равенство команд: владение мячом составило 47% против 53% в пользу ЛНЗ, удары по воротам - 7 против 6, угловые - 4 против 8. Однако, ЛНЗ совершила больше фолов - 15 против 7 у Ворсклы.



Составы команд:



Ворскла: Исенко, Корниенко, Павлюк, Пердута, Крупский, Челядин, Нестеренко, Наджееб (заменен на Юрченко на 74-й минуте), Степанюк, Кане, Родригес (заменен на Павлюка на 87-й минуте).



ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковалев, Муравский, Пасич, Рыбалка, Стасюк (заменен на Банаду на 87-й минуте), Олейник (заменен на Тищенко на 63-й минуте), Бойко, Хобленко (заменен на Прядуна на 87-й минуте), Шестаков.



Предупреждения: Крупский, Шестаков, Нестеренко, Норенков.