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Ворскла и ЛНЗ голов не забивали

Команды завершили игровой день безголевой ничьей.
Ворскла и ЛНЗ голов не забивали
Ворскла - ЛНЗ / УПЛ

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги, который прошел в субботу, 25 ноября, футбольные команды Ворскла и ЛНЗ не смогли определить победителя. Игра, проходившая на домашнем поле Ворсклы, завершилась безголевой ничьей.

Обе команды, занимающие соседние места в турнирной таблице, показали равную игру, не сумев реализовать свои моменты. По итогам матча Ворскла остается на девятой строчке с 19 очками, а ЛНЗ замыкает десятку, отставая на два балла.

Статистические данные матча Ворскла - ЛНЗ отражают равенство команд: владение мячом составило 47% против 53% в пользу ЛНЗ, удары по воротам - 7 против 6, угловые - 4 против 8. Однако, ЛНЗ совершила больше фолов - 15 против 7 у Ворсклы.

Составы команд:

Ворскла: Исенко, Корниенко, Павлюк, Пердута, Крупский, Челядин, Нестеренко, Наджееб (заменен на Юрченко на 74-й минуте), Степанюк, Кане, Родригес (заменен на Павлюка на 87-й минуте).

ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковалев, Муравский, Пасич, Рыбалка, Стасюк (заменен на Банаду на 87-й минуте), Олейник (заменен на Тищенко на 63-й минуте), Бойко, Хобленко (заменен на Прядуна на 87-й минуте), Шестаков.

Предупреждения: Крупский, Шестаков, Нестеренко, Норенков.

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