УАФ продлила контракт с Лучано Лучи: Минай выступил с обращением

Ужгородский клуб поприветствовал итальянца.

Украинская Ассоциация Футбола продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров, Лучано Лучи, как было объявлено в четверг, 16 ноября. Футбольный клуб Минай приветствовал это решение и выразил надежду на выполнение Лучи своего обещания пояснять спорные судейские решения в УПЛ каждую неделю.



"Украинская Ассоциация футбола продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров Лучано Лучи. Футбольный клуб Минай спешит поздравить 74-летнего специалиста с новым соглашением", - говорится в заявлении клуба.



Минай также выразил надежду, что Лучи будет продолжать прислушиваться к мнению руководителей клубов УПЛ и будет выполнять свое обещание анализировать спорные моменты в матчах каждую неделю. "Надеемся, господин Лучано Лучи и дальше будет прислушиваться к мнению руководителей клубов УПЛ и все же сдержит свое обещание еженедельно выходить в публичное пространство и делать разбор противоречивых или "горячих" моментов с участием арбитров в матчах", - говорится в заявлении.



Клуб также напомнил о несоблюдении обещания Лучи о публикации видеоанализа игровых эпизодов на YouTube канале Федерации, которое должно было начаться 24 октября. "Хотим напомнить Комитету Арбитров и УАФ и сообщить болельщикам, что видеообъяснения трактовки игровых эпизодов при участии Лучано Лучи должны были выходить еженедельно через несколько дней после завершения последнего матча тура. Комитетом вообще были проигнорированы 11-й и 12-й тур", - говорится в заявлении.



В заключение, Минай поздравил Лучи с продлением контракта и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества. "Еще раз поздравляем Лучано Лучи и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества!".