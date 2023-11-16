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Сборная Украины обыграла Лехию в закрытом товарищеском матче

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Сборная Украины обыграла Лехию в закрытом товарищеском матче
Сборная Украины / Getty Images

В четверг, 16 ноября, украинская национальная команда провела товарищеский матч против польского клуба Лехия. Матч проходил в Гданське без зрителей, и украинцы одержали убедительную победу со счетом 0:2.

Голы на счету у Александра Пихаленока и Егора Назарина, которые забили по одному мячу в каждом из таймов.

Стоит отметить, что в составе Лехии с самого начала матча на поле вышли украинцы Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань.

Следующий важный матч для украинской команды состоится 20 ноября против сборной Италии.

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