Сборная Украины обыграла Лехию в закрытом товарищеском матче
Подопечные Реброва провели спарринг.
В четверг, 16 ноября, украинская национальная команда провела товарищеский матч против польского клуба Лехия. Матч проходил в Гданське без зрителей, и украинцы одержали убедительную победу со счетом 0:2.
Голы на счету у Александра Пихаленока и Егора Назарина, которые забили по одному мячу в каждом из таймов.
Стоит отметить, что в составе Лехии с самого начала матча на поле вышли украинцы Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань.
Следующий важный матч для украинской команды состоится 20 ноября против сборной Италии.
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