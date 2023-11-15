Дембеле лидер по созданным моментам, Квасница и Буяльский в мировом топе

Украинские футболисты оказались в ТОП-100 рейтинга.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг игроков, которые создают наибольшее количество голевых моментов.

При составлении списка учитывалось количество ключевых передач, ожидаемых ассистов за 90 минут и количество сыгранных матчей. Учитывались футболисты, которые провели в этом сезоне минимум 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.

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Лидером рейтинга стал Усман Дембеле, который летом перебрался в ПСЖ из Барселоны. Его показатель - 2.36. На втором месте идет вингер Баварии Лерой Сане (1.92), а тройку лучших замыкает нападающий Атлетика Нико Уильямс (1.89).

В списке 100 лучших футболистов есть двое украинцев. Полузащитник Руха Илья Квасниця стал 40 (1,39), лидер Динамо Киев Виталий Буяльский - 59 (1,28).

Топ-10 рейтинга:

Усман Дембеле (ПСЖ) Лерой Сани (Бавария) Нико Уильямс (Атлетик) Килиан Мбаппе (ПСЖ) Мусса Диаби (Астон Вилла) Мохамед Салах (Ливерпуль) Франк Онора (Боруссия Менхенгладбах) Максимилиано Нуньес (Насьонал Потоси) Иньяки Уильямс (Атлетик) Магнус Эйкрем (Мольде)

Ранее сообщалось, что в Украине меньше всего легионеров в ТОП-лигах Европы.