Дембеле лидер по созданным моментам, Квасница и Буяльский в мировом топе
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг игроков, которые создают наибольшее количество голевых моментов.
При составлении списка учитывалось количество ключевых передач, ожидаемых ассистов за 90 минут и количество сыгранных матчей. Учитывались футболисты, которые провели в этом сезоне минимум 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.
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Лидером рейтинга стал Усман Дембеле, который летом перебрался в ПСЖ из Барселоны. Его показатель - 2.36. На втором месте идет вингер Баварии Лерой Сане (1.92), а тройку лучших замыкает нападающий Атлетика Нико Уильямс (1.89).
В списке 100 лучших футболистов есть двое украинцев. Полузащитник Руха Илья Квасниця стал 40 (1,39), лидер Динамо Киев Виталий Буяльский - 59 (1,28).
Топ-10 рейтинга:
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Лерой Сани (Бавария)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Мусса Диаби (Астон Вилла)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Франк Онора (Боруссия Менхенгладбах)
- Максимилиано Нуньес (Насьонал Потоси)
- Иньяки Уильямс (Атлетик)
- Магнус Эйкрем (Мольде)
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