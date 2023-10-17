Яркая победа молодежной сборной Украины в обзоре матча с Англией: видео лучших моментов

Вашему вниманию обзор поединка квалификации Евро-2025 U-21.

В понедельник, 16 октября, молодежная сборная Украины встречалась с Англией в матче квалификации Евро-2025.

Команда Унаи Мельгосы в эмоциональном поединке с драматичной развязкой сумела одержать победу над действующими чемпионами Европы со счетом 3:2.

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После первого тайма украинцы вели с преимуществом в два мяча благодаря голу Назара Волошина и шедевральному удару со штрафного Олега Очеретько. Во второй половине встречи англичане сократили отставание усилиями Нони Мадуэке, а на 89-й минуте Чарли Крессвеллу удалось сравнять счет. Тем не менее уже в компенсированное к матчу время Илья Квасница вырвал для украинцев победный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина U-21 - Англия U-21 в отборе Евро-2025:

Украина U-21 - Англия U-21 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 - Мадуэке, 67, Крессвелл, 89

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко (Рубчинский 74), Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк (Яцык 82), Волошин (Квасница 74), Вьюнник (Краснопир 59), Брагару

Англия U-21: Траффорд, Хамфрис (Илинг-Джуниор 58), Брентвейт, Крессвелл, Ливраменто (Нортон-Каффи 74), Льюис, Макати (Роуи 74), Хекни (Делап 58), Байно-Гиттенс (Филоджен 58), Эллиотт, Мадуэке

Предупреждения: Льюис 67, Крессвелл 90+6 - Рубчинский 90+3, Роман 90+6.

Источник: Суспільне Спорт