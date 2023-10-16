Сборная Украины U-21 устроила драму в матче с Англией, вырвав победу на последних минутах

Украинская молодежка растеряла преимущество в два мяча, но в итоге праздновала успех.

В понедельник, 16 октября, молодежная сборная Украины в словацком Кошице провела третий матч квалификации Евро-2025 против сверстников из Англии.

Подопечные Унаи Мельгосы, имея преимущество в два мяча после первого тайма, позволили действующим чемпионам Европы отыграться, но в компенсированное время вырвали победу со счетом 3:2.

Украина U-21 - Англия U-21 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 - Мадуэке, 67, Крессвелл, 89

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко (Рубчинский 74), Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк (Яцык 82), Волошин (Квасница 74), Вьюнник (Краснопир 59), Брагару

Англия U-21: Траффорд, Хамфрис (Илинг-Джуниор 58), Брентвейт, Крессвелл, Ливраменто (Нортон-Каффи 74), Льюис, Макати (Роуи 74), Хекни (Делап 58), Байно-Гиттенс (Филоджен 58), Эллиотт, Мадуэке

Предупреждения: Льюис 67, Крессвелл 90+6 - Рубчинский 90+3, Роман 90+6.