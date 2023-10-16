Украина U-21 – Англия U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка международной встречи.
В понедельник, 16 октября, в рамках третьего матча квалификации молодежного чемпионата Европы-2025 Украина сыграет с Англией.
Матч между сборными пройдет в Словакии. Стартовый свисток встречи запланирован на 19:30.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Англия U-21
Трансляция поединка между Украиной и Анлией будет доступна в этой новости 16 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:30.
В предыдущем туре украинский коллектив разгромил Люксембург (3:0), а Англия разбила Сербию (9:1).
В турнирной таблице группы команды идут в лидерах, имея по шесть очков за две встречи.
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