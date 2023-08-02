Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа

На ISPORT можно будет следить за жеребьевкой следующего этапа национального кубка.

В четверг, 3 августа, состоится жеребьевка третьего этапа кубка Украины сезона-2023/24.

В третьем предварительном этапе примут участие команды, которые станут победителями своих противостояний во втором раунде.

Трансляция жеребьевки третьего предварительного этапа кубка Украины-2023/24 запланирована на 13:00.

Клубы Украинской Премьер-лиги начнут свои выступления в кубке Украины со стадии 1/16 финала (четвертый предварительный этап) - там выступят команды, которые занимают 9-16 места по рейтингу.

Команды первой восьмерки начнут свой путь по турниру с 1/8 финала.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей предыдущих этапов кубка Украины-2023/24.

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