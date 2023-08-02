Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ

Функционер может подать апелляцию.

2 августа Шевченковский суд Львова снова отстранил Андрея Павелко с должности президента УАФ.

Напомним, ранее этот же суд не стал отстранять функционера от должности.

В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение до второго октября включительно. Решение суда вступает в силу мгновенно.

Тем не менее у защищающейся стороны есть право подать апелляцию в течение пяти дней.

Также напомним, что ранее адвокат Павелко намекнул, кто стоит за делом против функционера.