Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне

Хайлайт уровня топовых лиг.

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги встречались два аутсайдера Львов и Минай.

Обе команды идут в зоне вылета, а потому борьба за очки ожидалась плотная, однако матч выдался довольно скучным.

На последнем отрезке львовянам удалось избежать гола, команда ринулась в контр-атаку, которая завершилась шикарным голом Артура Ременяка.

Нападающий первым касанием обработал непростой мяч и вторым касанием отправил круглого в сетку ворот из-за пределов штрафной.

С более подробным обзором матча Львов - Минай вы можете ознакомиться на нашем сайте.