Кривбасс - об отказе клубов от Joma: В таких заявах больше хайпа и популизма

Криворожский клуб пока не может позволить себе отказаться от технического спонсора.

Испанская компания Joma недавно стала фигурантом скандала, когда один русский клуб представил новую форму именно от этого бренда.

После этого львовские Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Joma, а УАФ обратилась в компанию с просьбой объяснить ситуацию, ведь именно испанцы "одевают" сборные Украины.

Свое заявление на этот счет опубликовал и Кривбасс, который также сотрудничает с этим брендом.

"Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания JOMA была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим страну 404. Ранее уже походила ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любого - каких-либо официальных контрактов, тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании JOMA в Украине и ждем от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка страны-агрессора. На период рассмотрения ситуации ФК Кривбасс приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте.

Почему мы не можем полностью отказаться от использования экипировки JOMA, как об этом объявили некоторые украинские клубы? Пока это невозможно, и в таких заявлениях больше хайпа и популизма.

Например приведем вам количество необходимой экипировки для функционирования всех команд клуба и Академии:

В мужской команде ФК Кривбасс по состоянию на март 2023 года используется 53 разновидности экипировки. Футболисты, тренеры и персонал - это более 50 человек, поэтому выходит примерно 3000 единиц на команду.

В женской команде 49 разновидностей экипировки JOMA составляет около 2000 единиц.

Команда Кривбасс U-19 имеет 30 разновидностей, а это более 1000 единиц.

Футбольная Академия Кривбасс - это 500 детей, у каждого из которых по меньшей мере 10 единиц, а на всех более 5000 единиц экипировки.

Учитывая войну, которая продолжается в нашей стране, существуют проблемы с логистикой, и заказа в таком объеме нужно ждать минимум 5-6 месяцев у любого производителя. Мы даже не говорим об изготовлении и нанесении логотипов, номеров и других знаков на клубную экипировку. Поэтому полностью сменить технического партнера можно не раньше чем через полгода, до старта сезона-2023/24.

Еще раз подчеркиваем: мы ждем в ближайшее время четкую позицию от руководства компании JOMA и полный выход с рынка страны-агрессора. В противном случае мы будем вынуждены искать себе нового технического партнера.

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