Кривбасс - об отказе клубов от Joma: В таких заявах больше хайпа и популизма
Испанская компания Joma недавно стала фигурантом скандала, когда один русский клуб представил новую форму именно от этого бренда.
После этого львовские Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Joma, а УАФ обратилась в компанию с просьбой объяснить ситуацию, ведь именно испанцы "одевают" сборные Украины.
Свое заявление на этот счет опубликовал и Кривбасс, который также сотрудничает с этим брендом.
"Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания JOMA была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим страну 404. Ранее уже походила ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любого - каких-либо официальных контрактов, тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.
Мы обратились с официальным запросом к представителю компании JOMA в Украине и ждем от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка страны-агрессора. На период рассмотрения ситуации ФК Кривбасс приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте.
Почему мы не можем полностью отказаться от использования экипировки JOMA, как об этом объявили некоторые украинские клубы? Пока это невозможно, и в таких заявлениях больше хайпа и популизма.
Например приведем вам количество необходимой экипировки для функционирования всех команд клуба и Академии:
- В мужской команде ФК Кривбасс по состоянию на март 2023 года используется 53 разновидности экипировки. Футболисты, тренеры и персонал - это более 50 человек, поэтому выходит примерно 3000 единиц на команду.
- В женской команде 49 разновидностей экипировки JOMA составляет около 2000 единиц.
- Команда Кривбасс U-19 имеет 30 разновидностей, а это более 1000 единиц.
- Футбольная Академия Кривбасс - это 500 детей, у каждого из которых по меньшей мере 10 единиц, а на всех более 5000 единиц экипировки.
Учитывая войну, которая продолжается в нашей стране, существуют проблемы с логистикой, и заказа в таком объеме нужно ждать минимум 5-6 месяцев у любого производителя. Мы даже не говорим об изготовлении и нанесении логотипов, номеров и других знаков на клубную экипировку. Поэтому полностью сменить технического партнера можно не раньше чем через полгода, до старта сезона-2023/24.
Еще раз подчеркиваем: мы ждем в ближайшее время четкую позицию от руководства компании JOMA и полный выход с рынка страны-агрессора. В противном случае мы будем вынуждены искать себе нового технического партнера.
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